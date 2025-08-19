Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Um homem segura fumaça colorida durante a cerimónia de despedida de David Chichkan, um militar e artista ucraniano, na Praça da Independência em Kiev, Ucrânia, na segunda-feira, 18 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Kiev homenageia artista morto na linha da frente

Últimas notícias:

Enlutados reuniram-se em Kiev na segunda-feira para se despedirem do artista e soldado ucraniano Davyd Chychkan, que morreu após ser ferido na linha da frente em Zaporizhzhia.

O artista de 39 anos ficou ferido enquanto repelía um assalto de infantaria russa a 9 de agosto e morreu no dia seguinte. A cerimónia de despedida na Praça da Independência contou com participantes a segurarem as suas pinturas em homenagem.

Chychkan nasceu em 1986, filho dos artistas Illia Chychkan e Tetiana Illiakhova. O seu avô fez parte da “Exposição dos Treze” e o seu bisavô, Leonid Chychkan, foi professor no Instituto de Arte de Kiev, sendo reconhecido pelas suas representações dos Cárpatos.

