Vídeo. Kiev homenageia artista morto na linha da frente

O artista de 39 anos ficou ferido enquanto repelía um assalto de infantaria russa a 9 de agosto e morreu no dia seguinte. A cerimónia de despedida na Praça da Independência contou com participantes a segurarem as suas pinturas em homenagem.
Chychkan nasceu em 1986, filho dos artistas Illia Chychkan e Tetiana Illiakhova. O seu avô fez parte da “Exposição dos Treze” e o seu bisavô, Leonid Chychkan, foi professor no Instituto de Arte de Kiev, sendo reconhecido pelas suas representações dos Cárpatos.