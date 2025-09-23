Vídeo. Palestinianos feridos e mortos levados para o hospital após ataque em

Fontes médicas, citadas pela Al Jazeera, disseram que as forças israelitas mataram 37 pessoas em todo o território desde o amanhecer de segunda-feira.
Os ataques israelitas continuam a obrigar os palestinianos a deslocarem-se, sendo que muitos deles estão a aglomerar-se em áreas já sobrecarregadas, enquanto os ataques continuam, de acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa.
Telavive intensificou os ataques aéreos e terrestres sobre a Cidade de Gaza, deslocando um grande número de residentes. O exército israelita afirmou que mais de 550.000 pessoas fugiram para as zonas central e sul de Gaza desde domingo.