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Palestinianos deslocados regressam a Rafah, Faixa de Gaza 20/01/2025
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Vídeo. Palestinianos feridos e mortos levados para o hospital após ataque em

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Um ataque israelita destruiu um edifício residencial na Cidade de Gaza, na segunda-feira, resultando em várias vítimas. Os palestinianos feridos tiveram de ser levados para hospitais próximos.

Fontes médicas, citadas pela Al Jazeera, disseram que as forças israelitas mataram 37 pessoas em todo o território desde o amanhecer de segunda-feira.

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Os ataques israelitas continuam a obrigar os palestinianos a deslocarem-se, sendo que muitos deles estão a aglomerar-se em áreas já sobrecarregadas, enquanto os ataques continuam, de acordo com a agência de notícias palestiniana Wafa.

Telavive intensificou os ataques aéreos e terrestres sobre a Cidade de Gaza, deslocando um grande número de residentes. O exército israelita afirmou que mais de 550.000 pessoas fugiram para as zonas central e sul de Gaza desde domingo.

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