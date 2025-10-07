Vídeo. Israel assinala segundo aniversário do ataque do Hamas

Eventos memoriais decorreram em todo o país, com a principal cerimónia organizada por famílias enlutadas em vez do governo, refletindo a crescente frustração pública com a gestão do conflito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Em Reim, visitantes depositaram flores e acenderam velas num memorial no local do festival de música Nova, onde centenas foram mortos num dos ataques mais mortíferos daquele dia. O ataque liderado por militantes do Hamas deixou cerca de 1.200 pessoas mortas, principalmente civis, e 251 outras foram feitas reféns. Muitos dos sequestrados foram libertados através de negociações, embora 48 permaneçam em Gaza, incluindo cerca de 20 que se acredita estarem vivos.

O Hamas afirmou que libertará os reféns restantes apenas se Israel concordar com um cessar-fogo permanente e retirar as suas tropas de Gaza. Netanyahu rejeitou esses termos, prometendo continuar as operações militares até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas desmantelado. A guerra, agora a entrar no seu terceiro ano, deixou Gaza em ruínas e aprofundou as divisões políticas dentro de Israel.