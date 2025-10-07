Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pessoas participam num evento organizado pelo Conselho dos Deputados dos Judeus Britânicos
No Comment

Vídeo. Israel assinala segundo aniversário do ataque do Hamas

Últimas notícias:

Na terça-feira, israelitas reuniram-se para assinalar dois anos desde o mortal ataque de 7 de outubro do Hamas. O país continua conversações indiretas com o grupo no Egito, visando um cessar-fogo e a libertação dos reféns restantes.

Eventos memoriais decorreram em todo o país, com a principal cerimónia organizada por famílias enlutadas em vez do governo, refletindo a crescente frustração pública com a gestão do conflito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Em Reim, visitantes depositaram flores e acenderam velas num memorial no local do festival de música Nova, onde centenas foram mortos num dos ataques mais mortíferos daquele dia. O ataque liderado por militantes do Hamas deixou cerca de 1.200 pessoas mortas, principalmente civis, e 251 outras foram feitas reféns. Muitos dos sequestrados foram libertados através de negociações, embora 48 permaneçam em Gaza, incluindo cerca de 20 que se acredita estarem vivos.

O Hamas afirmou que libertará os reféns restantes apenas se Israel concordar com um cessar-fogo permanente e retirar as suas tropas de Gaza. Netanyahu rejeitou esses termos, prometendo continuar as operações militares até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas desmantelado. A guerra, agora a entrar no seu terceiro ano, deixou Gaza em ruínas e aprofundou as divisões políticas dentro de Israel.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE