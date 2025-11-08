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Investigadores descobrem aranha gigante “Megacity” em gruta na fronteira Albânia-Grécia
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Vídeo. Albânia-Grécia: investigadores descobrem aranha gigante ‘Megacity’ numa gruta

Últimas notícias:

Cientistas descobrem uma colónia de aranhas com mais de 110 000 aracnídeos numa gruta na fronteira entre a Albânia e a Grécia, possivelmente a maior teia já observada

Investigadores descobriram uma vasta “megacidade” de aranhas no interior da gruta Sulfur Cave, situada na fronteira entre a Albânia e a Grécia, segundo a revista Subterranean Biology.

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A colónia, que se estende por quase 110 metros quadrados, alberga cerca de 69 000 aranhas Tegenaria domestica e 42 000 Prinerigone vagans que vivem numa única teia interligada.

Cientistas afirmam que a teia poderá ser a maior do género alguma vez registada, prosperando num ecossistema escuro e húmido.

O vídeo foi filmado por István Urák, com fotografias do explorador de grutas checo Marek Audy.

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