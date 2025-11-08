Vídeo. Albânia-Grécia: investigadores descobrem aranha gigante ‘Megacity’ numa gruta

Investigadores descobriram uma vasta “megacidade” de aranhas no interior da gruta Sulfur Cave, situada na fronteira entre a Albânia e a Grécia, segundo a revista Subterranean Biology.
A colónia, que se estende por quase 110 metros quadrados, alberga cerca de 69 000 aranhas Tegenaria domestica e 42 000 Prinerigone vagans que vivem numa única teia interligada.
Cientistas afirmam que a teia poderá ser a maior do género alguma vez registada, prosperando num ecossistema escuro e húmido.
O vídeo foi filmado por István Urák, com fotografias do explorador de grutas checo Marek Audy.