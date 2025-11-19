Vídeo. Estados Unidos: Abeto de Michigan vence concurso nacional para árvore de Natal da Casa Branca

Um abeto com mais de sete metros foi o escolhido para ser a árvore de Natal da Casa Branca. Já foi cortado, acondicionado e carregado na traseira de um camião na terça-feira, na quinta no Michigan onde foi cultivado.
A Korson’s Tree Farms, em Sidney Township, cerca de 241 quilómetros a noroeste de Detroit, venceu um concurso nacional para fornecer a árvore que ficará na Sala Azul.
Chega à Casa Branca na segunda-feira.
A empresa familiar cultiva árvores desde a década de 1970 e esta é a sexta vez que participa no concurso da National Christmas Tree Association. Korson afirmou que a quinta tem orgulho em representar a indústria das árvores de Natal naturais.