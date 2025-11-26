Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Robôs com IA e totalmente autónomos circulam pelo piso do armazém no centro de distribuição MAN3 da Amazon em Bolton
No Comment

Vídeo. Amazon mobiliza 2.000 robôs no armazém em Bolton para o Natal

Últimas notícias:

No Reino Unido, o armazém da Amazon em Bolton usa 2.000 robôs para agilizar o tratamento de encomendas, no pico da época festiva, garantindo entregas pontuais.

Semelhante à labuta silenciosa da oficina do Pai Natal, cerca de 2.000 robôs trabalham nos bastidores nas instalações da Amazon em Bolton. Transportam módulos de armazenamento diretamente até aos funcionários, reduzindo a distância a percorrer.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Os códigos de barras são lidos automaticamente e a disposição dos módulos é analisada para orientar a colocação, com tapetes rolantes a encaminhar os produtos para as estações de embalamento.

Segundo a Amazon, a automatização ajuda a lidar com o aumento de pedidos e a enviar encomendas em poucas horas, sobretudo no pico da época festiva.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE