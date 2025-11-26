Vídeo. Amazon mobiliza 2.000 robôs no armazém em Bolton para o Natal

Semelhante à labuta silenciosa da oficina do Pai Natal, cerca de 2.000 robôs trabalham nos bastidores nas instalações da Amazon em Bolton. Transportam módulos de armazenamento diretamente até aos funcionários, reduzindo a distância a percorrer.
Os códigos de barras são lidos automaticamente e a disposição dos módulos é analisada para orientar a colocação, com tapetes rolantes a encaminhar os produtos para as estações de embalamento.
Segundo a Amazon, a automatização ajuda a lidar com o aumento de pedidos e a enviar encomendas em poucas horas, sobretudo no pico da época festiva.