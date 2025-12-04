Vídeo. China recebe Macron para conversações com Xi sobre relações comerciais e guerra na Ucrânia

Recebido pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, Emmanuel Macron iniciou uma visita de três dias à China.
Macron e a esposa, Brigitte, foram recebidos no aeroporto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, antes de seguirem para uma visita agendada ao Jardim Qianlong, na Cidade Proibida.
A visita ocorre numa altura em que a França se prepara para acolher a cimeira do G7 de 2026 e a China se prepara para presidir ao fórum APEC, num contexto de preocupações persistentes da UE com um défice comercial significativo com a China.