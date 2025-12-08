Vídeo. Ucrânia: drones russos atingem região de Sumy

A Ucrânia enfrentou novos ataques com drones russos durante a noite na região de Sumy, onde bombeiros trabalharam por horas para conter vários incêndios.
Em Okhtyrka, um edifício residencial de nove andares foi atingido enquanto as pessoas dormiam. Equipas de resgate evacuaram 35 residentes depois de as chamas se espalharem por vários andares. Os serviços de emergência afirmaram que todos os incêndios foram extintos e que não houve relatos imediatos de feridos.
Outras regiões, incluindo Dnipropetrovsk e Chernihiv, também foram alvo de ataques. Os ataques seguiram-se a uma onda maior de ataques no dia anterior, que danificaram instalações energéticas em todo o país e causaram cortes de energia locais.