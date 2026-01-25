Vídeo. Alpinista dos EUA Alex Honnold escala arranha-céu de 101 andares sem equipamento de segurança

Escalador norte-americano Alex Honnold escalou com sucesso o arranha-céus Taipei 101 no domingo, sem cordas nem equipamento de proteção.

Periodicamente, teve de contornar e trepar pelas laterais de grandes estruturas ornamentais que sobressaem da torre, impulsionando-se apenas com as mãos.

O edifício tem 101 pisos, sendo a parte mais difícil os 64 pisos da secção intermédia, as "caixas de bambu" que lhe dão o aspeto distintivo.

Dividida em oito, cada secção tem oito pisos de escalada íngreme e com saliência, seguidos de varandas, onde foi fazendo breves pausas à medida que subia.

A escalada a solo, sem corda, de Honnold ao icónico edifício na capital de Taiwan foi transmitida em direto na Netflix com 10 segundos de atraso.

A subida, inicialmente marcada para sábado, foi adiada 24 horas devido à chuva.

A escalada gerou entusiasmo e também preocupação quanto às implicações éticas de realizar um feito de alto risco em direto.

Honnold não é o primeiro a subir o Taipei 101, mas é o primeiro a fazê-lo sem corda.

O escalador francês Alain Robert escalou o edifício no dia de Natal de 2004, integrado na inauguração oficial do que era então o edifício mais alto do mundo.