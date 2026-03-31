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Equipas de emergência respondem a incêndio no centro de Israel após ataque com mísseis iranianos
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Vídeo. Israel: serviços de emergência respondem a incêndio após ataque iraniano

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Equipas de emergência acorreram a um incêndio no centro de Israel após ataques com mísseis iranianos, havendo registo de várias pessoas feridas

Serviços de emergência acorreram a um incêndio no centro de Israel em 31 de março, na sequência de ataques com mísseis atribuídos ao Irão.

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Imagens divulgadas pelo serviço de emergência Magen David Adom mostravam chamas e fumo a erguer-se, com paramédicos e polícia no local.

Soaram sirenes na zona e os residentes dirigiram-se a abrigos perante avisos de novos mísseis em aproximação.

As autoridades indicaram que os ataques faziam parte de várias salvas ao longo do dia. Na cidade de Bnei Brak, equipas de emergência assistiram várias pessoas, descritas como estando em estado ligeiro.

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