Vídeo. Israel: serviços de emergência respondem a incêndio após ataque iraniano

Serviços de emergência acorreram a um incêndio no centro de Israel em 31 de março, na sequência de ataques com mísseis atribuídos ao Irão.
Imagens divulgadas pelo serviço de emergência Magen David Adom mostravam chamas e fumo a erguer-se, com paramédicos e polícia no local.
Soaram sirenes na zona e os residentes dirigiram-se a abrigos perante avisos de novos mísseis em aproximação.
As autoridades indicaram que os ataques faziam parte de várias salvas ao longo do dia. Na cidade de Bnei Brak, equipas de emergência assistiram várias pessoas, descritas como estando em estado ligeiro.