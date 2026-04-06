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Alberto Orozco testa um protótipo de braço robótico, controlado com um único sensor muscular, Guadalajara, México, 19 de março de 2026
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Vídeo. México: investigadores apresentam braço robótico fácil de usar

Últimas notícias:

Em Guadalajara, no México, investigadores desenvolveram o braço protético E-Redi, uma prótese biónica simples que usa um único sensor muscular para controlar vários movimentos.

Em Guadalajara, investigadores desenvolveram um protótipo de braço protético que pode mudar a forma como as pessoas amputadas se adaptam a membros biónicos. O braço E-Redi, concebido na Universidade de Guadalajara, permite aos utilizadores controlar vários movimentos através de um único sensor muscular.

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Liderada pelo doutor Erick Guzmán e apoiada pelo Conselho Estatal de Ciência e Tecnologia de Jalisco, a equipa procurou simplificar dispositivos que muitas vezes frustram os utilizadores e os levam a desistir.

Para Alberto Orozco, que nasceu com um membro parcial, é mais do que um projeto: representa o cumprimento de uma promessa feita pelo amigo de infância, Jorge Velazco, hoje responsável pelo desenho mecânico do braço.

O dispositivo, produzido por impressão 3D, esconde os motores no antebraço e ajuda a treinar o cérebro dos utilizadores para o controlarem de forma mais natural, abrindo caminho a futuras versões com assistência por voz.

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