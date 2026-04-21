Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Técnicos forenses descem o corpo de uma vítima de uma pirâmide depois de um atirador ter disparado, em Teotihuacan, México, segunda-feira, 20 de abril de 2026
No Comment

Vídeo. Cidade do México: vídeo mostra homem armado a disparar contra turistas nas pirâmides de Teotihuacán

Últimas notícias:

Vídeo e fotografias divulgados pelos média locais mostram um homem empunhando uma arma no topo de uma pirâmide, enquanto as pessoas se abrigam; ouvem‑se vários disparos.

Um homem armado no topo de uma das históricas pirâmides de Teotihuacán abriu fogo sobre turistas esta segunda-feira, matando um cidadão canadiano e deixando pelo menos 13 pessoas feridas no sítio arqueológico a norte da capital mexicana, segundo as autoridades.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O atirador acabou por morrer na sequência de um disparo que fez sobre si próprio. As autoridades indicaram que sete pessoas foram atingidas a tiro, enquanto testemunhas relataram outros feridos provocados por quedas quando os visitantes tentavam fugir.

As vítimas foram levadas para hospitais, entre elas turistas da Colômbia, da Rússia e do Canadá. O estado de saúde não era, para já, conhecido. Imagens partilhadas pela comunicação social local mostram o atirador na pirâmide ao som de disparos, enquanto as pessoas procuram abrigo.

A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que o tiroteio será investigado e manifestou solidariedade para com as vítimas. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, confirmou que um canadiano foi morto e outro ficou ferido.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE