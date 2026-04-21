Vídeo. Cidade do México: vídeo mostra homem armado a disparar contra turistas nas pirâmides de Teotihuacán

Um homem armado no topo de uma das históricas pirâmides de Teotihuacán abriu fogo sobre turistas esta segunda-feira, matando um cidadão canadiano e deixando pelo menos 13 pessoas feridas no sítio arqueológico a norte da capital mexicana, segundo as autoridades.

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O atirador acabou por morrer na sequência de um disparo que fez sobre si próprio. As autoridades indicaram que sete pessoas foram atingidas a tiro, enquanto testemunhas relataram outros feridos provocados por quedas quando os visitantes tentavam fugir.

As vítimas foram levadas para hospitais, entre elas turistas da Colômbia, da Rússia e do Canadá. O estado de saúde não era, para já, conhecido. Imagens partilhadas pela comunicação social local mostram o atirador na pirâmide ao som de disparos, enquanto as pessoas procuram abrigo.

A presidente Claudia Sheinbaum afirmou que o tiroteio será investigado e manifestou solidariedade para com as vítimas. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, confirmou que um canadiano foi morto e outro ficou ferido.