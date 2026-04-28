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ARQUIVO: polícia turca em Istambul
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Vídeo. Turquia: greve de fome de mineiros entra na segunda semana

Últimas notícias:

Uma greve de fome de trabalhadores que protestam contra meses de salários em atraso e alegadas violações de direitos entrou na segunda semana em 27 de abril, em Ancara, na Turquia.

Mineiros turcos, no oitavo dia de greve de fome, foram cercados pela polícia em Ancara quando tentam marchar até ao Ministério da Energia.

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A polícia usou gás pimenta contra os mineiros que tentaram romper as barreiras e contra quem se juntou ao protesto em solidariedade.

"Temos salários em atraso, indemnizações, direitos sindicais, têm-nos a dever cinco ou seis meses de salário, o nosso patrão paga-nos apenas uma parte muito pequena do que nos é devido", contou um dos mineiros à AFP.

O protesto começou depois de os trabalhadores terem partido de Eskişehir, nas proximidades, a 13 de abril, chegando à capital a 20 de abril, altura em que as tensões aumentaram quando as autoridades travaram outra marcha planeada.

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