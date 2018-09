Polícia catalã e separatistas envolvem-se em confrontos em Barcelona

A polícia catalã (Mossos d'Esquadra) recorreu a bastões para dispersar manifestantes separatistas que se juntaram no centro de Barcelona em protesto contra uma concentração da associação de polícias e guardias civiles Jusapol, que com esta ação pretendia exigir melhorias salariais e acima de tudo elogiar a atuação das autoridades que trabalharam para preservar a unidade de Espanha no referendo de há um ano.

Três pessoas foram detidas e há registo de dez feridos.