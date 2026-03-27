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Pessoas atravessam ruas inundadas em Sharjah após forte chuva noturna
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Vídeo. Emirados Árabes Unidos: cheias em Sharjah paralisam trânsito

Últimas notícias:

Sharjah entre as zonas mais atingidas pela última vaga de chuva: vídeo mostra ruas inundadas e trânsito muito lento

Chuvas intensas durante a noite provocaram novas inundações e perturbações no trânsito em Sharjah, enquanto as equipas de emergência enfrentavam a mais recente vaga de mau tempo nos Emirados Árabes Unidos. A polícia e camiões de bombagem foram mobilizados por todo o emirado para remover lençóis de água e gerir o tráfego, à medida que outra frente de mau tempo atravessava o país a 27 de março.

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Esta precipitação é particularmente preocupante num país onde as cheias repentinas podem paralisar rapidamente os transportes e submergir estradas e passagens inferiores em zonas baixas.

A tempestade integrava um sistema meteorológico mais amplo que, segundo as previsões regionais, afetou Dubai, Ajman, Ras Al Khaimah e Abu Dhabi.

O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos tinha alertado para trovoadas, ventos fortes e risco contínuo de cheias, sobretudo em zonas urbanas expostas e em wadis, leitos de ribeiras secas. As autoridades de Sharjah já tinham acionado, no início da semana, um plano de emergência para chuvas intensas, mobilizando 1 200 operacionais e maquinaria pesada antes deste novo episódio de chuva intensa.

Os meteorologistas preveem que a manhã de sexta-feira traga a fase final e mais intensa da frente meteorológica, antes de as condições começarem a melhorar.

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