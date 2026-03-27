Vídeo. Japão: começa em Tóquio a época das sakura com piqueniques no parque Ueno

Já na sexta-feira, os visitantes estendiam toalhas de piquenique sob as delicadas copas cor-de-rosa no Parque de Ueno, um dos locais de hanami (observação das flores) mais conhecidos da capital. O anúncio tem importância que vai muito além do estado do tempo: para os habitantes de Tóquio, a época das sakura assinala o início dos convívios de primavera, dos passeios em família e de um dos períodos de maior afluência turística na cidade. As autoridades indicaram que a floração chegou cinco dias antes da média sazonal.

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Em Tóquio, a época das cerejeiras é declarada quando se abrem pelo menos cinco flores na árvore de referência oficial, mas este ano os observadores contaram 61 flores antes de o tornar oficial. As temperaturas acima do normal desde meados de fevereiro ajudaram a acelerar o processo, segundo os meteorologistas japoneses.

Em parques como o de Ueno, onde são esperadas milhares de pessoas nos próximos dias, o ambiente era festivo, mas para alguns visitantes também propício à reflexão, com vários a dizerem que o regresso anual das flores lhes traz uma rara sensação de tranquilidade numa altura de instabilidade internacional.