Sismo abala Sicília a curta distância do vulcão Etna

O abalo, ligado à atividade registada nos últimos dias no vulcão Etna, teve epicentro nas localidades de Viagrande e Trecastagni, onde um residente diz que "as casas estão todas danificadas" e que "foi um milagre" terem saído sãos e salvos. Outro afirma que "as paredes caíram em cima dos carros na garagem e dentro de casa foi tudo derrubado e destruído".

Os dez feridos ligeiros resultaram sobretudo da queda de objetos, provocando contusões. Várias casas antigas ruiram, mas sem fazer vítimas.

O sismo foi acompanhado por uma dezena de réplicas de menor magnitude. Apesar do susto, as autoridades afirmam que a atividade do Etna está a diminuir.