Mau tempo: Tempestades de neve a alertas na costa da Polónia

Tamanho do texto

Três meteorologistas ficaram bloqueados durante uma tempestade, numa estação meteorológica nas montanhas Tatra, na Polónia. Determinados a cumprir o dever, conseguiram abrir caminho e sair para fazer medições de seis em seis horas, apesar do alerta de avalanche.

Um vídeo postado nas redes sociais também mostra a agressividade das ondas na cidade portuária de Gdynia, no norte do país, depois das tempestades no Mar Báltico. Há igualmente relatos de ventos fortes e árvores derrubadas na Península de Hel.

O Instituto de Meteorologia da Polónia deixou o alerta em toda a costa do país, numa altura em que o vento atingiu 85 quilómetros por hora.