Impasse político na Suécia tem os dias contados

Tamanho do texto

Fim à vista para o impasse político na Suécia. Quatro partidos políticos incluindo os partidos liberal e do centro teriam alcançado um acordo que poderá permitir ao primeiro-ministro social democrata Stefan Lofven um segundo mandato à frente do país.

"Não é esta a solução que queríamos mas é a melhor possível no contexto de uma situação difícil"

Na origem do impasse estão as eleições realizadas em setembro e que resultaram num parlamento suspenso.

"Temos agora um acordo de princípio e isso é importante para a Suécia. Não é esta a solução que queríamos. Mas é a melhor possível no contexto de uma situação difícil" disse Annie Lööf, secretária-geral do Partido do Centro.

Até ao momento, não foi possível formar governo sem o apoio do partido anti-imigração Democratas Suecos, partido com raízes no movimento radical de supremacistas brancos.

Desde as eleições que a matemática política se complicou na medida em que todos os partidos prometeram que não iriam trabalhar com o partido anti-imigração.