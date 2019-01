Justiça do Myanmar rejeita recurso de jornalistas da Reuters

Tamanho do texto

A Justiça do Myanmar rejeitou o recurso dos dois jornalistas da agência Reuters, condenados a sete anos de prisão num processo que atiçou as tensões entre o país e a comunidade internacional.

Quando foram detidos, os dois jornalistas investigavam a morte de dez membros da minoria rohingya no quadro de uma operação policial em 2017.

O presidente da agência Reuters, Stephen Adler, diz que "informar não é um crime e até que o Myanmar corrija esse erro terrível, a imprensa no país não será livre e o compromisso do Myanmar com o Estado de Direito e a democracia será questionado".

A defesa dos dois jornalistas - que desde o início dizem ter sido vítimas de uma armadilha - poderá ainda apresentar um último recurso, perante o Supremo Tribunal do país.