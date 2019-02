Flamengo de luto até final de 2019

As dez vítimas mortais do incêndio no centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, já foram a enterrar mas a dor não irá desaparecer tão cedo. O clube brasileiro irá manter o luto até final de 2019 e homenagear os jovens atletas que perderam a vida durante o dérbi de quinta-feira frente ao Fluminense, usando os seus nomes nas camisolas e lançando 60 mil balões brancos.

A tragédia chamou a atenção para as condições de segurança nos centros de treino nacionais e esta terça-feira o Ninho do Urubu foi alvo de uma vistoria, a possibilidade de interdição das instalações não está descartada.

No entanto nem tudo são más notícias no mundo rubro-negro. Cauan Emanuel, de 14 anos e um dos três feridos no incêndio, já teve alta hospitalar.