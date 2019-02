Retirada de civis do último reduto do Estado Islâmico

Tamanho do texto

Apoiados por forças militares, centenas de pessoas abandonaram nas últimas horas da região de Baghouz na Síria, o último dos redutos do auto-proclamado Estado Islâmico.

Aliás, esta retirada obrigou à suspensão da ofensiva as Forças Democráticas Sírias contra o Daesh pois o risco para os civis era eminente. Adnane Afrine, porta-voz das Forças Democráticas Sírias explica que "se registam confrontos esporádicos em várias zonas. Mas muitos civis estão a abandonar a área através do corredor aberto pelas Forças Democráticas Sírias desde o início da semana".

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, desde o início de dezembro perto de 40.000 pessoas fugiram do último reduto do grupo extremista.

Na terça-feira, a ONU mostrou-se preocupada em relação às cerca de "200 famílias, entre as quais várias mulheres e crianças, que aparentemente estão presas na pequena área ainda sob controlo do EI".

Depois de ter conseguido controlar partes consideráveis do território da Síria e do Iraque, o auto-proclamado Estado Islâmico está agora confinado a uma pequena área de meio quilómetro quadrado em Baghouz.