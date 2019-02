Felipe VI recebido com insultos e assobios na Catalunha

Tamanho do texto

Centenas de pessoas receberam ontem à noite o rei de Espanha, em Barcelona, com assobios e insultos.

Os manifestantes lançaram ovos e tinta contra as forças policiais que os impediam de chegar ao local onde estava Felipe sexto. Apesar da tensão, não houve confrontos com as autoridades.

O rei de Espanha foi o anfitrião de um jantar com representantes da indústria dos telemóveis, no Museu Nacional de Arte da Catalunha.

Desde o pico da crise entre separatistas e governo de Madrid, em 2017, que Felipe sexto se tornou uma figura controversa na região por ter chamado os pró-independentistas de irresponsáveis e antidemocráticos.

Um manifestante nas ruas de Barcelona considera que Felipe Vi não tem legitimidade para falar sobre Democracia.

"Ele aprovou a repressão de 1 outubro. Fala de democracia, mas que legitimidade tem para falar de democracia? O seu pai foi designado rei por um ditador e agora ele é rei porque é filho de Juan Carlos."

Horas antes da chegada do rei, os separatistas catalães cortaram algumas estradas do centro de Barcelona e queimaram fotografias de Felipe sexto.

Protestos que acontecem numa altura em que 12 líderes separatistas catalães estão a ser julgados em Madrid por rebelião e desobediência.