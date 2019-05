França e Alemanha fazem "dobradinhas" no triatlo

Tamanho do texto

Justus Nieschlag, da Alemanha, em masculinos, e Emilie Morier, de França, em femininos, foram os vencedores da quarta ronda da Taça do Mundo de triatlo, em Madrid.

A vitória de Nieschlag foi sofrida. O alemão terminou a corrida lado a lado com o compatriota Lasse Luhrs e foi preciso recorrer ao photo-finish para apurar o vencedor. O espanhol Roberto Sánchez Mantecon contentou o público da casa com o lugar que faltava no pódio.

Na prova feminina, tal como nos homens, também os dois primeiros lugares do pódio foram para o mesmo país.

Emilie Morier conseguiu aqui a primeira vitória da carreira numa etapa da taça do mundo, mas a competição com a também francesa Sandra Dodet.

As duas atletas estiveram taco-a-taco nas três provas - natação, ciclismo e atletismo - e só nos últimos metros Morier conseguiu ultrapassar a compatriota.

O pódio ficou completo com a italiana Angelica Olmo, na terceira posição.