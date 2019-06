Ato XXX dos coletes amarelos

Tamanho do texto

Ato número 30, com menos força, os coletes amarelos voltaram a marcar presença em vários locais de França. De acordo com o ministério do Interior, 9500 manifestantes estiveram nas ruas este sábado. Um número contestado pelos coletes amarelos que contabilizaram mais de 19600 pessoas em protesto.

A contestação com mais força terá acontecido em Montpellier onde também circulou a informação falsa de que duas pessoas tinham perdido a vida durante os habituais violentos confrontos com as forças da ordem.

Os coletes amarelos indicaram ter estado no protesto de Montpellier 5 mil pessoas, palco do lançamento frequente de gás lacrimogéneo por parte da polícia