Rali Rota da Seda : Português Paulo Gonçalves sexto classificado em motocicletas

#SWR_results Tops of the day. With a rather short special stage the first day of the rally was just an appetizer before the big game. ⠀ Лидеры дня! Относительно короткий спецучасток стал хорошим разогревом перед большой игрой. ⠀ TRUCKS 00:34:32 VIAZOVICH Siarhey (BLR) 00:35:28 SHIBALOV Anton (RUS) 00:37:08 VISHNEUSKI Aliaksei (BLR) ⠀ CARS 00:29:24 AL-ATTIYAH Nasser (QAT) 00:31:56 PELICHET Jérôme (FRA) 00:32:33 ALRAJHI Yazeed (SAU) ⠀ MOTO 00:30:51 BENAVIDES Kevin (ARG) 00:31:27 BENAVIDES Luciano (ARG) 00:31:42 DE SOULTRAIT Xavier (FRA) ⠀ 📆 6-16 July, 2019 🇷🇺 Russia 🇲🇳 Mongolia 🇨🇳 China ⠀ #SilkWayRally2019 #SWR2019