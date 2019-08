Funcionários da ONU morrem em atentado na Líbia

Tamanho do texto

A explosão de um carro armadilhado na cidade oriental líbia de Bengasi matou três funcionários das Nações Unidas. A detonação em frente a um centro comercial e um banco atingiu um carro da ONU.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque e instou as partes beligerantes a respeitarem as tréguas da festa muçulmana do sacrifício (Aïd al-Adha) e a sentarem-se à mesma mesa para falar de paz.

Autoria ainda não é conhecida. Do ataque também resultaram dez feridos, incluindo crianças.