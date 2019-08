Hong Kong em massa contra o governo

Tamanho do texto

São dezenas de milhares de manifestantes unidos debaixo dos guarda-chuvas. Contra o governo, enfrentando a polícia e sem medo das condições meteorológicas.

Hong Kong protesta em massa neste domingo numa das zonas mais movimentadas do território, contra a influência chinesa. O nível de adesão nesta décima primeira semana de protestos mostra que o movimento continua forte.

Esta manifestação reúne pessoas contra, mas também a favor do governo local e alguns participantes temem que a violência da polícia se intensifique.

As marchas começaram em junho e até agora não pararam e, na fronteira, as forças chinesas continuam prontas para entrar em ação à espera de ordens do governo chinês.