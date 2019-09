No encerramento da visita a Moçambique, o Papa Francisco conduziu uma missa para 60.000 fiéis no estádio nacional de Maputo, apelando para que os moçambicanos continuem no caminho da reconciliação, encetado depois do fim da guerra civil.

O líder da Igreja Católica terminou a deslocação também com uma mensagem contra a corrupção endémica que ajudou a fazer do país africano um dos mais pobres do mundo.