Mensagens de homenagem a Chirac em Paris

Em frente à Câmara Municipal de Paris, um ecrã gigante exibe fotografias de alguns dos momentos chave da carreira de Jacques Chirac. Ao lado, foi colocado numa tenda um livro de mensagens de condolências e últimas homenagens ao ex-presidente francês, falecido esta quinta-feira.

Gérard Puzol, reformado de 68 anos proveniente de Avignon: "Se tivessem de escolher uma imagem de Jacques Chirac, um em cada dois franceses faria referência às suas visitas ao salão anual de agricultura, em Paris. Se houvesse uma imagem a reter, não seria na Câmara Municipal ou no Palácio do Eliseu, mas no salão de agricultura, com a sua alegria de viver. Hoje presto homenagem ao homem, à verdadeira pessoa que foi e não ao político."

Nicolas Marquis, residente de Paris de 37 anos: "Foi o que lhe permitiu ter uma carreira excecional na política... Era certamente um tubarão, muito duro com os rivais. Quando enfrentou Mitterrand ou Le Pen, foi bastante virulento. Mas é um desses grandes homens, que desaparecem uns atrás dos outros."

Desde a notícia da morte de Chirac, centenas de pessoas têm afluído, tanto aqui, como ao vestíbulo do Eliseu, onde também foram instalados livros de ouro, para deixar mensagens de homenagem ao emblemático chefe de Estado.