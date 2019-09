Protestos contra crise económica no Líbano

Tamanho do texto

Centenas de libaneses protestaram, este domingo, nas ruas da capital, Beirute, e em outras zonas do país, contra a crise económica que piorou nas últimas duas semanas.

Em protesto, muitas pessoas cortaram as principais vias da capital usando pneus e ateando fogo em barricadas.

Pela primeira vez em mais de duas décadas, a moeda local, a libra libanesa, que depende do dólar, desvalorizou.

O Líbano enfrenta uma crise fiscal profunda, tem um dos mais altos índices de dívida do mundo, mais de 150% do produto interno bruto do país.

Apesar dos muitos milhares de milhões de dólares gastos desde o fim da guerra civil de 15 anos, em 1990, a infraestrutura do país ainda está em ruínas. Os cortes de eletricidade de várias horas acontecem diariamente, as pilhas de lixo nas ruas fazem parte do cenário e a maioria dos libaneses é obrigada a recorrer aos camiões-cisterna para se abastecer de água.