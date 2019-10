Violência às portas de Downing Street

A polícia britânica deteve um indivíduo após cenas de violência registadas à porta da residência do primeiro-ministro na capital, Londres.

Os confrontos foram atribuídos a apoiantes da saída do Reino Unido da União Europeia, processo conhecido como Brexit, que se manifestaram no dia em que o chefe do governo havia prometido seria o último enquanto membro do bloco europeu

Varias centenas de apoiantes do Brexit reuniram-se às portas do parlamento para denunciarem o que designam como "tácticas de atraso" dos parlamentares.

O novo prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia termina a 31 de janeiro.