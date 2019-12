Passadeira vermelha nos Prémios do Cinema Europeu

Os Prémios do Cinema Europeu (EFA, na sigla original) distinguiram este ano as contribuições artísticas da atriz francesa Juliette Binoche e do cineasta alemão Werner Herzog.

Como manda a tradição das passadeiras vermelhas, o desfile de longos vestidos ajudou a dar ainda mais brilho à cerimónia desta 32ª edição dos EFA.