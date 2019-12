FMI revê dívida pública de Angola para 111% este ano

Tamanho do texto

"Como os preços globais do petróleo devem continuar baixos, os indicadores do peso da dívida pública angolana devem manter-se elevados". O alerta é deixado pelo Fundo Monetário Internacional que reviu a previsão de evolução de dívida pública do país.

O FMI estima agora um rácio de 111% face ao Produto Interno Bruto, rácio esse que deverá descer para cerca de 70% até final do programa de ajustamento, em 2024.

O Fundo diz que "a dívida de Angola permanece sustentável, mas o rácio aumentou substancialmente e por isso, os riscos subiram ainda mais".

Dívida angolana "continua altamente vulnerável"

Estes números constam da segunda revisão do Programa de Financiamento Ampliado que está em curso no país africano, no valor de 3,7 mil milhões de dólares (3 mil milhões de euros).

O FMI explica ainda que a dívida angolana "continua altamente vulnerável, sobretudo a uma possível queda da taxa de câmbio mais rápida que o previsto e baixa dos preços ou na produção petrolífera.