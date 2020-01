Avião despeja combustível em cima de crianças

Tamanho do texto

Várias crianças de uma escola perto de Los Angeles foram hospitalizadas com problemas respiratórios depois de terem sido atingidas por combustível, despejado por um avião da Delta Airlines prestes a fazer uma aterragem de emergência.

Duas turmas estavam no recreio quando o combustível caiu. A companhia confirmou que o comandante despejou o carburante para reduzir o peso do avião à aterragem. Estes despejos são permitidos pela regulamentação internacional, mas só em zonas específicas e a alta altitude, o que não era o caso. O avião aterrou de emergência no aeroporto de Los Angeles, a 26 quilómetros da escola, devido a um problema de motor.