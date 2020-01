Confirmado primeiro caso de coronavírus na Finlândia

As autoridades da Finlândia dão conta do primeiro caso confirmado de uma pessoa portadora do coronavírus no país. Trata-se de uma turista chinesa, de 32 anos, que saiu de Wuhan há cinco dias.

A epidemia teve origem nesta cidade chinesa. Mais de uma centena de pessoas já morreu. Em todo o mundo, há cerca de 6000 infetados.

França que pediu a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Em resposta, a União Europeia vai enviar dois aviões para repatriará 250 franceses e até uma centena de cidadãos de outros países europeus, que pretendam deixar a cidade.

Janez Lenarčič, comissãrio europeu para a gestão de crises explica que as "autoridades francesas estão em estreito contacto com as autoridades chinesas, para elaborar os detalhes operacionais dos voos anunciados". Acrescenta que é "importante entender que, neste contexto e tendo em conta as circunstâncias, trata-se de uma operação muito complexa que requer tempo e paciência".

As principais construtoras automóveis gaulesas PSA e Renault têm fábricas, três e uma, respetivamente, nesta cidade chinesa.

As grandes companhias aéreas começaram a cancelar os seus voos para a China, entre elas a Bristish Airways e a Lufthansa, já esta quarta-feira. Teme-se a propagação do coronavírus. As agências e operadores turísticos aconselham a suspensão ou adiamento de viagens para este destino.

Para quinta-feira foi marcada uma reunião de emergência da Organização Mundial de Saúde, onde se debaterá esta epidemia.