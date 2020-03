Presidenciais2020: Joe Biden lidera "Super terça-feira" das primárias

Joe Biden parece ser o grande beneficiado desta Super Terça-feira. Depois de ter recebido o apoio de dois pré-candidatos que entretanto desistiram, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, o antigo vice-presidente de Barack Obama está também a colecionar triunfos em diversos estados.

Encerradas as mesas de voto nos primeiros estados, Biden está a subir na conta dos delegados e já deixou para trás Bernie Sanders, líder da corrida Democrata à entrada para esta "Super Terça-feira" do processo eleitoral norte-americano.

De acordo com as projeções, o antigo vice-presidente de Barack Obama foi o mais votado nas primárias Democratas nos estados da Virgínia, Carolina do Sul, Tennessee, Alabama e Oklahoma. Bernie Sanders venceu sem surpresa no "seu" Vermont e ainda no Arkansas.

Os primeiros números apontam também para um bom resultado do senador do vermont no Texas, impulsionado pelo voto latino e dos eleitores em estreia nestes processos eleitorais.

O milionário Michael Bloomberg entrou na corrida apenas agora, terá sido o mais votado no estado ultramarino de Samoa e somou os primeiros delegados.

O que está em jogo

As primárias representam a primeira fase do processo eleitoral do próximo Presidente dos Estados Unidos. As Presienciais esto marcadas para novembro e no verão o sistema bipartidrio norte-americano deve indicar os nomes dos dois candidatos a figurar no boletim de voto.

A nomeação dos candidatos faz-se pelo voto dos delegados nas respetivas convenções. Esses delegados são definidos durante as primárias. Existem 3979 delegados em jogo no Partido Democrata e 2472 delegados no Partido Republicano.

Ganha a nomeaço o candidato que conquistar em cada um dos partidos os votos de 50% dos delegados mais um, nas respetivas convenções, sendo 1991 votos no caso dos Democratas e 1237 no dos Republicanos.

Quatro Estados votaram antes da Super Terça-feira:

- Iowa;

- New Hampshire;

- Nevada;

- Carolina do Sul.

Ficaram decidiso 155 delegados no Partido Democrata:

- senador Bernie Sanders: 59;

- ex-vice-presidente Joe Biden: 55;

- ex-presidente de câmara Pete Buttigieg: 26;

- senadora Elizabeth Warren: 8;

- senadora Amy Klobuchar: 7.

- ex-mayor Michael Bloomberg abdicou dos primeiros quatro estados.

"Super Terça-feira"

Há 14 estados a votos, mais o território ultramarino da Samoa Americana e o círculo de eleitores de fora dos Estados Unidos.

[Em atualização]