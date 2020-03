Dar a volta ao vírus

Com os medos relacionados com o novo coronavírus e as restrições impostas por vários governos, pessoas de todo o mundo estão a ficar em casa, mas há quem esteja a tentar, muitas vezes com sucesso, dar a volta à crise. Em Seul, na Coreia do Sul, um cinema drive-in está a ser um sucesso. Permite manter o hábito de ir ao cinema sem sair do carro e assim evitar o contacto com as outras pessoas.

Na Alemanha, há quem vá ao bar sem sair de casa, graças a um estabelecimento, perto de Leipzig, no leste do país, que conseguiu manter-se aberto com uma ideia engenhosa. Permite aos clientes encomendar bebidas e acompanhar, por vídeo, a preparação e a distribuição das encomendas.

No país que é o mais martirizado pela pandemia, a Itália, muitos tentam encontrar no patriotismo um sinal de esperança, ao por bandeiras italianas na janela. Edifícios públicos, em várias cidades. estão a ser iluminados com as cores nacionais.