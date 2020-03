Cai o número de novos casos de COVID-19 em Portugal

O número de novos casos de COVID-19 em Portugal está a abrandar, mas a Direção Geral de Saúde mostra-se tudo menos aliviada: São já 140 as pessoas mortas no país pela epidemia. A situação no Grande Porto é particularmente preocupante e leva a DGS a equacionar um cerco sanitário à região. Outro dado preocupante é o do número de profissionais de saúde infetados, que representam 13% do total.

Esta segunda-feira, foram confirmados 446 novos casos, um número em queda relativamente a domingo. São agora mais de 6400. As mortes foram 21, mais duas do que no domingo.

O governo anunciou, para a próxima semana, uma despistagem de todos os utentes e funcionários de lares de idosos que apresentem sintomas. Tem crescido o número de casos (e de mortes) nestas instituições. O despiste já começou em lares dos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda. Por iniciativa da Câmara Municipal, também todos os lares do concelho do Porto estão a ser alvo de um rastreio.