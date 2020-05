França reforça medidas de higiene nos comboios

no comment

A empresa pública francesa de caminhos de ferro, SNCF, já pôs em prática a nova rotina de higienização das carruagens. No âmbito do plano de desconfinamento em curso em França, os passageiros são obrigados a usar máscara e na grande área metropolitana de Paris só podem circular em hora de ponta com uma declaração de absoluta necessidade emitida pela empresa onde trabalham.