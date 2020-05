Liga inglesa com regresso provável a 17 de junho

Quarta-feira, 17 de junho. De acordo com a comunicação social britânica será esta a data para o regresso da liga inglesa de futebol após a suspensão provocada pelo surto de covid-19. No menu do primeiro dia estão dois jogos, com o Aston Villa a receber o Sheffield United e o Manchester City a medir forças com o Arsenal.

A informação ainda não foi confirmada pela Premier League, mas é público o desejo de completar os 92 encontros que faltam na temporada o mais rapidamente possível. Esta semana os vinte clubes do escalão máximo do futebol inglês já tinham aprovado por unanimidade o regresso aos treinos com contacto físico, falta no entanto a luz verde do governo para o regresso à competição.

O protocolo da liga inglesa prevê a realização de dois testes à covid-19 por semana para todos os envolvidos, até ao momento já foram realizados mais de 2700 testes, com 12 resultados positivos.

Caso se confirme esta data, ter-se-ão completado exatamente 100 dias desde o último jogo na liga mais mediática do planeta, uma goleada do Leicester frente ao Aston Villa por 4-0.

O Liverpool lidera tranquilamente a classificação e está a duas vitórias de garantir o primeiro título de campeão nacional em trinta anos.