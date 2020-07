Doucet: "Rede de cidades que abram caminho ecológico"

É um dos rostos da onda verde na França e chega à Euronews de bicicleta para um entrevista. Grégory Doucet, o primeiro presidente da câmara ecologista de Lyon, segundo aglomerado industrial de França, conta com desafios importantes numa época de aquecimento global. Mas terá União Europeia como aliada.

Doucet explica que "quando a UE se comprometer, colocar dinheiro na mesa nós diremos: estamos a caminhar na direção certa. É claro que está a ir na direção certa. Mas cabe-nos a nós, também, saber como usar esse famoso acordo verde. E acima de tudo, vou prestar muita atenção à maneira como ele é implementado para enfrentar os problemas. Os grandes anúncios apenas valem a pena se forem transformados em ações concretas. Vamos ver para onde os investimentos vão ser canalizados".

O novo presidente da câmara de Lyon defende um renascimento do setor de turismo com mais responsabilidade ecológica. Mais comboios noturnos, como a Áustria fez, menos viagens aéreas a longo prazo. Grégory Douvet espera relançar a cooperação entre as principais cidades europeias para influenciar as políticas a nível europeu.

O autarca diz "existirem dois pontos muito importantes para poder transformar as nossas sociedades a nível local. Primeiro, as cidades e depois a Europa, então precisamos de ter uma presença forte a nível europeu. O Parlamento e este já é o caso. Os Verdes estão representados lá; de uma forma muito importante e quero que tenhamos uma rede de grandes cidades. É esse o meu desejo. Uma rede de cidades europeias que não só deem o exemplo, mas que pesem sobre as instituições nacionais e também nas instituições europeias. Temos que abrir o caminho e dizer-lhes que é isso que queremos".

Os Verdes progrediram no Parlamento Europeu mas continuam uma minoria. E, diante dos lóbis, a ambição Verde da Comissão Europeia de comprometer a Europa no longo caminho de transição pode ter obstáculos noutra urgência: o relançamento da economia.