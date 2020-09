Tadej Pogacar campeão virtual da Volta à França em bicicleta

Aos 21 anos, Tadej Pogacar (UAE Emirates) está a um passo de se tornar no mais jovem vencedor da Volta à França em bicicleta, desde 1904.

O ciclista esloveno destruiu este sábado as esperanças do compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ao vencer o contrarrelógio da penúltima etapa do Tour com o tempo de 55.55 minutos, mais de um minuto e 20 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o holandês Tom Dumoulin (Jumbo-Visma).

Pogacar partiu para a etapa de 36,2 quilómetros, com chegada a La Planche des Belles Filles, em segundo na classificação geral, a 57 segundos de Roglic, que liderava a prova há 11 dias. No final acabou camisola amarela com 59 segundos de vantagem para o compatriota.

Este domingo termina a 107ª edição da Volta à França em bicicleta, como habitualmente, nos Campos Elísios, em Paris, e Tadej Pogacar tornar-se-á no primeiro esloveno a vencer a prova rainha do ciclismo.

O pódio do Tour ficará completo com o terceiro lugar do australiano Richie Porte (Trek-Segafredo).