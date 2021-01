CDU escolhe nova liderança

Este sábado o o maior partido alemão, a CDU, escolhe um novo secretário-geral.

O vencedor da eleição poderá ser candidato à posição que é atualmente ocupada por Angela Merkel, ou ser muito influente na escolha de um futuro candidato.

A eleição tornou-se necessária depois da antiga líder da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, se ter demitido em fevereiro.

Kramp-Karrenbauer não conseguiu obter a maioria no seio do partido para se poder perfilar como futura Chanceler.

Três nomes dominam as candidaturas: o conservador Friedrich Merz, o liberal Armin Laschet e o estreante Norbert Röttgen.

Merz pretende quebrar com a era Merkel. Já em 2018 havia concorrido à liderança do partido mas foi derrotado por Kramp-Karrenbauer. Entre 2000 e 2002 liderou o grupo parlamentar da CDU no Bundestag until que foi substituído por Angela Merkel. Muitos vêm Merz com potencial para atrair eleitores desiludidos da CDU que se juntaram à extrema-direita simbolizada pelo partido AfD.

O liberal Laschet pretende continuar com as políticas de Merkel. Ele é primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestefália. É o único candidato que teve que tomar decisões difíceis durante a pandemia.

Laschet destaca igualmente a extensa experiência governativa que possui em contraste com os outros candidatos.

O terceiro nome, Norbert Röttgen, poderá surpreender muitos. Em 2012, perdeu a eleição para a liderança da Renânia do Norte-Vestefália. Mas tarde, Merkel afastou-o do cargo de ministro do ambiente. Entre os outros candidatos, Röttgen assume-se como uma solução de compromisso.

Se nenhum dos candidatos obter a maioria das preferências dos 1001 delegados, terá que ter lugar uma segunda volta.