Ensino artístico em tempo de pandemia

Com o confinamento em Portugal, não são só as escolas tradicionais que mudam para o ensino à distância. Rodrigo tem aulas de piano com o professor Rui Pintão, no Conservatório Artístico de Vila Nova de Gaia. Agora, tudo acontece através do ecrã do computador. Tem piano em casa e boas condições para o ensino à distância, o que não acontece com todos os alunos. Além disso, no que toca à escola normal, falta-lhe o contacto com os professores e colegas:

"O mais difícil não são as aulas de piano, o mais difícil é a escola", conta o aluno.

Para o professor, nem sempre o ensino à distância é a melhor solução, explica Rui Pintão: "Por vezes, é difícil avaliar a posição do aluno e das mãos no teclado", diz.

As aulas presenciais em Portugal estão suspensas pelo menos até ao fim do atual estado de emergência, a um de março, o que afeta não só o ensino nas escolas, como todo o ensino extracurricular, incluindo os cerca de 400 alunos do Conservatório de Gaia. O governo admite prolongar a situação pelo menos até à Páscoa.