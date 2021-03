Apelo à mediação internacional na Bielorrússia

A líder da oposição da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, apelou aos bielorrussos a votarem online numa demonstração de apoio ao apelo a uma mediação internacional com o regime do Presidente Alexander Lukashenko.

Tikhanovskaya disse que os primeiros resultados da votação serão anunciados na próxima quinta-feira, data do aniversário da declaração de independência do país, em 1918. Tikhanovskaya fugiu para a vizinha Lituânia em agosto do ano passado, num ambiente de repressão e de protestos em massa, depois das polémicas eleições no país que mantiveram Alexander Lukashenko no poder.

Desde essa altura, tem trabalhado junto de instituições internacionais e com líderes estrangeiros, para conquistar apoio para realizar novas eleições na Bielorrússia sem Lukashenko, que lidera os destinos do país desde 1994.

Os governos ocidentais acusam o líder da Bielorrússia de manipular as eleições e impuseram sanções contra altos funcionários governamentais. As manifestações contra o regime têm diminuído, numa altura em que ativistas, manifestantes e jornalistas estão a ser processados no país.