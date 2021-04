Sistema de saúde em colapso na Índia

no comment

A Índia está a perder terreno no combate à pandemia de covid-19. Pelo terceiro dia consecutivo, o país registou, este sábado, um novo máximo no número de infeções, com 346.786 contágios, em 24 horas, perfazendo cerca de um milhão de novos casos em três dias.

O pior surto mundial de coronavírus está a desgastar a nação, que, até ao momento, contabilizou 16 milhões de infetados, passando a ser o segundo país do mundo com o maior número de contágios, apenas atrás dos Estados Unidos.

A escassez de bens essenciais nos hospitais levou o Supremo Tribunal, esta quinta-feira, a exigir ao governo de Narendra Modi um "plano nacional" de fornecimento de oxigénio e medicamentos essenciais para o tratamento de doentes com coronavírus.

De forma a responder à procura, tanques de oxigénio estão a ser transportados para pontos críticos ao longo do país.

Hospital perto de Mumbai consumido pelas chamas

Treze pessoas morreram, esta sexta-feira, num incêndio que destruiu uma ala de coronavírus no Hospital Vijay Vallabh, a cerca de 70 quilómetros a norte de Mumbai.

Alguns pacientes que necessitavam de oxigénio foram transferidos para hospitais próximos, assegurou o diretor do hospital, Dilip Shah.