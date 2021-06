Inglaterra e Ucrânia nos quartos de final do Euro2020

A Inglaterra passa aos quartos-de-final do Euro2020 depois de vencer a Alemanha por 2-0, com ambos os golos marcados na segunda parte do jogo.

A emblemática Trafalgar Square, em Londres, ficou ao rubro com o primeiro golo, marcado por Raheem Sterling no minuto 75. Harry Kane fechou o resultado, a quatro minutos do fim do tempo regulamentar.

A derrota alemã no Estádio de Wembley marca também o fim de Joachim Low como selecionador, cargo que ocupava desde 2006.

No segundo jogo do dia, a Ucrânia venceu a Suécia nos últimos minutos do prolongamento por 2-1 e irá encontrar os ingleses nos quartos-de-final, no próximo sábado, em Roma.