Estátua comemora os 60 anos da Princesa Diana

Se estivesse viva, a Princesa Diana teria feito 60 anos esta quinta-feira, 1 de julho. Para comemorar a data, os dois filhos de Diana e do Príncipe Carlos inauguraram uma estátua da mãe no Sunken Garden, uma zona dos jardins do Palácio de Kensington que a princesa apreciava particularmente. Além de William e Harry, que raramente são vistos juntos (sobretudo desde que o último foi viver para os EUA e abdicou das privilégios e obrigações de membro da Família Real), participaram na cerimónia os irmãos de Diana. Kate Middleton e o Príncipe Carlos - que não quis estar presente "para não reabrir antigas feridas", nas palavras do próprio, brilharam pela ausência.

A estátua mostra Diana com duas crianças e é obra do escultor Ian Rank-Broadley.

Diana morreu a 31 de agosto de 1997 num acidente rodoviário em Paris, na companhia do então namorado Dodi Al-Fayed.