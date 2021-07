Tóquio 2020: Caeleb Dressel estabeleceu novo recorde na natação

Tamanho do texto

O americano Caeleb Dressel estabeleceu um novo recorde olímpico na natação masculina, nos 100 metros livres, e torna-se um dos nadadores mais bem-sucedidos nas competições olímpicas.

Dressel conseguiu a marca de 47 segundos e dois décimos e alcança o segundo ouro em Tóquio

Também na natação, a equipa feminina da China bateu o recorde do mundo em estafeta ao conseguir os 4x200 metros em sete minutos, 40 segundos e 33 décimos. O segundo lugar foi para a equipa americana e o bronze para a Austrália.

As canoístas Valentina Rodini e Federica Cesarini remaram até ao ouro no skiff duplo peso leve, deixando a prata para a França e o bronze para os Países Baixos. Esta foi a primeira medalha olímpica de Itália no remo feminino.

A Irlanda ganhou a sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 também no remo, com Paul O'Donovan e Fintan McCarthy a triunfarem no skiff masculino peso leve. Nesta prova a Alemanha levou a prata e a Itália o Bronze.

A dupla irlandesa ganhou a primeira medalha de ouro do seu país desde a vitória de Kate Taylor no boxe em 2012. Os dois canoístas também se tornaram os primeiros medalhistas de ouro irlandeses masculinos desde a vitória de Michael Carruth, no boxe, em 1992.